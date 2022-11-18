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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отбили атаки оккупантов возле девяти населенных пунктов

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Украинские военные сдерживают наступление россиян на востоке
Украинские военные сдерживают наступление россиян на востоке
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские захватчики продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра, в то же время ведут наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 18 ноября.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили четыре крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять беспилотников Shahed-136.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки уничтожили четыре пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов и четыре других важных объекта оккупантов, добавили в Генштабе.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Первомайское, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Опытное, Водяное, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Белогоровка, Верхнекаменское
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