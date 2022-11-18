Украинские военные за сутки отбили атаки оккупантов возле девяти населенных пунктов

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили четыре крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять беспилотников Shahed-136.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки уничтожили четыре пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов и четыре других важных объекта оккупантов, добавили в Генштабе.