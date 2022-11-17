Россия весной планирует начать мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях – Генштаб

Кроме того, по имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях РФ было завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки.

Медицинская помощь этим людям в случае ранения будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Генштаб.