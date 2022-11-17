Россия весной планирует начать мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях – Генштаб

Кроме того, по имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях РФ было завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки.
Медицинская помощь этим людям в случае ранения будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Генштаб.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты сдаются в плен в Украине и погибают.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.