В Луганской области оккупанты принудительно мобилизуют население, избежать этого можно за деньги – Генштаб

"В городе Кадиевка, что в Луганской области, оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избежать мобилизации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в Старобельском районе "представители местных так называемых силовых структур предлагают избежать "мобилизации" за денежное вознаграждение в размере до $15 тыс.".

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