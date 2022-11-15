В Луганской области оккупанты принудительно мобилизуют население, избежать этого можно за деньги – Генштаб

"В городе Кадиевка, что в Луганской области, оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избежать мобилизации", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, в Старобельском районе "представители местных так называемых силовых структур предлагают избежать "мобилизации" за денежное вознаграждение в размере до $15 тыс.".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Согласно сообщениям украинской разведки, в 2022 году оккупанты провели несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей.