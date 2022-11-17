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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ ужесточила режим в Луганской области и хочет развернуть Росгвардию в Мариуполе – Генштаб

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Оккупанты закрыли въезды в Рубежное
Оккупанты закрыли въезды в Рубежное
Фото: EPA

В отдельных населенных пунктах временно оккупированной территории Луганской области россияне ужесточили административно-полицейские меры. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины 17 ноября в Facebook.

Сообщается, что закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.

Кроме того, в Мариуполе Донецкой области оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Силы обороны Украины, по информации Генштаба за 17 ноября, ликвидировали около 83 110 российских оккупантов (+400 за последние сутки). Среди прочего уничтожены около 2878 танков РФ.

В течение суток 17 ноября враг нанес пять авиационных и 25 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты
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