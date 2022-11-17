РФ ужесточила режим в Луганской области и хочет развернуть Росгвардию в Мариуполе – Генштаб

Сообщается, что закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.
Кроме того, в Мариуполе Донецкой области оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Силы обороны Украины, по информации Генштаба за 17 ноября, ликвидировали около 83 110 российских оккупантов (+400 за последние сутки). Среди прочего уничтожены около 2878 танков РФ.
В течение суток 17 ноября враг нанес пять авиационных и 25 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе.