РФ ужесточила режим в Луганской области и хочет развернуть Росгвардию в Мариуполе – Генштаб

Сообщается, что закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.

Кроме того, в Мариуполе Донецкой области оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.