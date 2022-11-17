ВСУ отбили атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях – Генштаб

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по двум позициям зенитных ракетных комплексов войск РФ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки уничтожили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 ноября, составили около 82 710 военных, 2871 танк, 278 самолетов, 261 вертолет, 1525 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".