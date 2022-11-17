ВСУ отбили атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях – Генштаб

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по двум позициям зенитных ракетных комплексов войск РФ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки уничтожили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)