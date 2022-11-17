В Энергодаре оккупанты изъяли учебники по истории Украины и хотят их уничтожить – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины. По имеющейся информации, в Энергодаре Запорожской области изъяты все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения", – говорится в сообщении.
Также по представлению самопровозглашенной "власти" временно оккупированной территории Донецкой области указами президента РФ присвоены "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.