В Энергодаре оккупанты изъяли учебники по истории Украины и хотят их уничтожить – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины. По имеющейся информации, в Энергодаре Запорожской области изъяты все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения", – говорится в сообщении.

Также по представлению самопровозглашенной "власти" временно оккупированной территории Донецкой области указами президента РФ присвоены "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.