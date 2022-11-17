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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре оккупанты изъяли учебники по истории Украины и хотят их уничтожить – Генштаб ВСУ

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Оккупанты планируют уничтожить изъятые учебники, сообщили в Генштабе
Оккупанты планируют уничтожить изъятые учебники, сообщили в Генштабе
Фото: depositphotos.com

Российские войска изъяли все учебники по истории Украины в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 ноября.

"Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины. По имеющейся информации, в Энергодаре Запорожской области изъяты все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения", – говорится в сообщении.

Также по представлению самопровозглашенной "власти" временно оккупированной территории Донецкой области указами президента РФ присвоены "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027sLbeNqKjKYDVSiJSxiR4i1YyKaThU5BDD1tLNbN1PMfS5EFU2AGHWEvpJu4BqpCl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, Мариуполь, Горловка, учебники, война России против Украины, Энергодар
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