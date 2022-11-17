За сутки Россия нанесла по Украине 25 ракетных и пять авиаударов – Генштаб

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея в Харьковской области, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.

Кроме того, за эти сутки силы обороны на разных направлениях сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БПЛА Shahed-136, говорится в сообщении.