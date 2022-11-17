За сутки Россия нанесла по Украине 25 ракетных и пять авиаударов – Генштаб

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея в Харьковской области, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.
Кроме того, за эти сутки силы обороны на разных направлениях сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БПЛА Shahed-136, говорится в сообщении.
Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали около 83 110 российских оккупантов, из них 400 – за последние сутки, сообщил Генштаб.
Также уничтожены 474 крылатые ракеты, 2878 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и другая военная техника российской армии.