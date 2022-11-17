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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Новой Каховке оккупанты украли "скорые" и медоборудование

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Оккупанты разворовали имущество новокаховской больницы
Оккупанты разворовали имущество новокаховской больницы
Фото: EPA

В Новой Каховке Херсонской области перестала функционировать центральная городская больница из-за того, что оккупанты вывезли почти все медицинское оборудование. Об этом сообщают Сухопутные войска Украины в Telegram 17 ноября.

Указывается, что технику и машины скорой помощи россияне вывезли в направлении временно оккупированной территории Крыма.

Также сообщается, что оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества с временно занятых территорий Херсонской области. В частности, в ночь на 16 ноября оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.

Российская оккупационная "администрация" Новой Каховки 15 ноября днем заявила, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ ее представители вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные районы Херсонской области.

16 ноября мэр города Владимир Коваленко сообщил, что большинство российских военных в оккупированной Новой Каховке отошли от Днепра.

Теги: Херсонская область, больница, скорая помощь, война России против Украины, медицинское оборудование, Новая Каховка, российские оккупанты
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