В Херсонской области оккупанты заминировали при отступлении солнечную электростанцию – Нацполиция

По данным полиции, до начала войны станция являлась важным элементом энергетической безопасности общины. Во время оккупации солдаты РФ разграбили и повредили ее. Из-за этого часть населения района осталась без электроэнергии и тепла.
"После деоккупации территории работники пока не могут приступить к работе по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования", – говорится в сообщении Нацполиции.
Ранее депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко рассказал, что российские войска при отходе из Херсона взорвали ТЭЦ, облэнерго и водоканал.
10 ноября херсонские СМИ сообщали, что российские захватчики подорвали в городе котельные и телецентр.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
Кабинет Министров Украины выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий, а также восстановление объектов критической инфраструктуры и социальной сферы Херсона.