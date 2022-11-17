В Херсонской области оккупанты заминировали при отступлении солнечную электростанцию – Нацполиция

Из-за минной опасности энергетики не могут приступить к ремонту генерирующих мощностей Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

По данным полиции, до начала войны станция являлась важным элементом энергетической безопасности общины. Во время оккупации солдаты РФ разграбили и повредили ее. Из-за этого часть населения района осталась без электроэнергии и тепла.

"После деоккупации территории работники пока не могут приступить к работе по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования", – говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко рассказал, что российские войска при отходе из Херсона взорвали ТЭЦ, облэнерго и водоканал.

10 ноября херсонские СМИ сообщали, что российские захватчики подорвали в городе котельные и телецентр.