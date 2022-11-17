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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты заминировали при отступлении солнечную электростанцию – Нацполиция

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Из-за минной опасности энергетики не могут приступить к ремонту генерирующих мощностей
Из-за минной опасности энергетики не могут приступить к ремонту генерирующих мощностей
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Российская армия, отступая из Херсонской области, повредила и заминировала солнечную электростанцию в Белозерском районе. Об этом Главное управление национальной полиции области сообщило 17 ноября в Facebook.

По данным полиции, до начала войны станция являлась важным элементом энергетической безопасности общины. Во время оккупации солдаты РФ разграбили и повредили ее. Из-за этого часть населения района осталась без электроэнергии и тепла.

"После деоккупации территории работники пока не могут приступить к работе по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования", – говорится в сообщении Нацполиции.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid02VKMN3SJJU8KngFFpHChJ3G3ZbPm4nNcZdu9fneQFbEANRNLYTRftEshnxmtAC4mXl

Ранее депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко рассказал, что российские войска при отходе из Херсона взорвали ТЭЦ, облэнерго и водоканал

10 ноября херсонские СМИ сообщали, что российские захватчики подорвали в городе котельные и телецентр.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Кабинет Министров Украины выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий, а также восстановление объектов критической инфраструктуры и социальной сферы Херсона.

Теги: Херсонская область, солнечные батареи, война России против Украины, Национальная полиция, мины, российские оккупанты
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