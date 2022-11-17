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На деоккупированной территории Херсонской области в течение месяца планируют разминировать гражданские и инфраструктурные объекты – МВД

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На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области высокий уровень минирования дорог, объектов, жилых домов, отметил Монастырский
На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области высокий уровень минирования дорог, объектов, жилых домов, отметил Монастырский
Фото: mvs.gov.ua

На освобожденной от российских оккупантов территории Херсонской области в течение месяца планируют провести разминирование гражданских и инфраструктурных объектов.

Об этом 16 ноября в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Видеозапись эфира с участием Монастырского опубликована в Facebook МВД.

"Над этим работают 24/7 и пиротехники ГСЧС, и Нацполиция, и военные... Мы поставили задачу, чтобы в течение месяца были разминированы основные подступы к домам, чтобы люди могли полноценно жить в населенных пунктах", – сказал Монастырский.

По его словам, на деоккупированной территории Херсонской области высокий уровень минирования дорог, объектов, жилых домов, в частности, было заминировано здание полиции.

Из-за большого количества оставленных оккупантами взрывоопасных предметов уже есть погибшие и раненые пиротехники, отметил Монастырский.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/683238860142326/

Контекст:

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как их должны обследовать взрывотехники, кроме того, есть угроза обстрелов со стороны оккупантов. Отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, "заминировали почти все".

В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.

Две главные на данный момент угрозы для населения Херсона – это мины и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября в эфире национального телемарафона.

Теги: Россия, МВД, Украина, Херсон, ГСЧС, полиция, военные, Херсонская область, угрозы, саперы, минирование, пиротехника, разминирование, взрывы, дороги, Денис Монастырский, Нацполиция, инфраструктура, погибшие, ранение, население
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