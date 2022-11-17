На деоккупированной территории Херсонской области в течение месяца планируют разминировать гражданские и инфраструктурные объекты – МВД

Об этом 16 ноября в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Видеозапись эфира с участием Монастырского опубликована в Facebook МВД.

"Над этим работают 24/7 и пиротехники ГСЧС, и Нацполиция, и военные... Мы поставили задачу, чтобы в течение месяца были разминированы основные подступы к домам, чтобы люди могли полноценно жить в населенных пунктах", – сказал Монастырский.

По его словам, на деоккупированной территории Херсонской области высокий уровень минирования дорог, объектов, жилых домов, в частности, было заминировано здание полиции.

Из-за большого количества оставленных оккупантами взрывоопасных предметов уже есть погибшие и раненые пиротехники, отметил Монастырский.