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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В Херсонскую и Николаевскую области возвращаем все, что нужно для обычной жизни

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Зеленский: Россия хочет убивать даже после бегства из нашей земли
Зеленский: Россия хочет убивать даже после бегства из нашей земли
Фото: president.gov.ua

На освобожденных от российских оккупантов территориях Херсонской и Николаевской областей постепенно возобновляют коммуникации и предоставление социальных, финансовых и медицинских услуг. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении 16 ноября, опубликованном его пресс-службой.

"Были доклады по освобождению территорий Херсонщины – делаем все, чтобы как можно быстрее дать людям электричество, воду, связь, финансовые и социальные услуги, нормальную медицину. В Херсоне наконец-то снова открываются аптеки, заработали почта, банки, люди получают доступ к интернету. Есть уже 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи", – заявил он.

Президент отметил, что в более чем 20 деоккупированных населенных пунктах Херсонской области вернули электричество.

"Николаевщина – то же самое. Возвращаем все, что нужно для обычной жизни. Работаем, чтобы возобновить водоснабжение Николаева. В Снигиревке начата выплата пенсий. И я благодарю всех, кто обеспечивает восстановление. А особенно наших саперов и спасателей. Благодаря их работе могут работать безопасно все остальные", – заявил Зеленский.

В то же время он призвал жителей деоккупированных территорий быть острожными.

"Россия хочет убивать даже после бегства с нашей земли. Потому нужно быть очень внимательным. Если вы увидите любой подозрительный предмет, сообщайте спасателям и полиции. Если какое-нибудь здание еще не проверили саперы, пожалуйста, не заходите туда самостоятельно. Если какой-нибудь путь еще не проверили, пожалуйста, обходите его", – сказал глава государства.

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пенсии, Херсонская область, электричество, Николаевская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Снигиревка
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