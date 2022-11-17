Зеленский: В Херсонскую и Николаевскую области возвращаем все, что нужно для обычной жизни

"Были доклады по освобождению территорий Херсонщины – делаем все, чтобы как можно быстрее дать людям электричество, воду, связь, финансовые и социальные услуги, нормальную медицину. В Херсоне наконец-то снова открываются аптеки, заработали почта, банки, люди получают доступ к интернету. Есть уже 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи", – заявил он.

Президент отметил, что в более чем 20 деоккупированных населенных пунктах Херсонской области вернули электричество.

"Николаевщина – то же самое. Возвращаем все, что нужно для обычной жизни. Работаем, чтобы возобновить водоснабжение Николаева. В Снигиревке начата выплата пенсий. И я благодарю всех, кто обеспечивает восстановление. А особенно наших саперов и спасателей. Благодаря их работе могут работать безопасно все остальные", – заявил Зеленский.

В то же время он призвал жителей деоккупированных территорий быть острожными.

"Россия хочет убивать даже после бегства с нашей земли. Потому нужно быть очень внимательным. Если вы увидите любой подозрительный предмет, сообщайте спасателям и полиции. Если какое-нибудь здание еще не проверили саперы, пожалуйста, не заходите туда самостоятельно. Если какой-нибудь путь еще не проверили, пожалуйста, обходите его", – сказал глава государства.