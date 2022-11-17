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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденных от оккупантов территориях обнаружили почти 1 тыс. тел мирных жителей – Нацполиция

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На деоккупированных территориях задокументировано 3559 военных преступлений, заявили в Нацполиции
На деоккупированных территориях задокументировано 3559 военных преступлений, заявили в Нацполиции
Фото: EPA

На освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей во время деоккупационных мероприятий правоохранители обнаружили 991 тело мирных жителей.

Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center 17 ноября. Видео брифинга опубликовано в YouTube Военного телевидения Украины.

На деоккупированных территориях четырех областей восстановлена работа 15 подразделений полиции и задокументировано 3559 военных преступлений. 

"Продолжается работа по документированию военных преступлений со стороны россиян во время оккупации на территории Херсонской области. На сегодняшний день следователями уже задокументировано  461 уголовное правонарушение, из них 436 – по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – рассказал Сергеев.

На деокупированной территории уже обнаружили 11 мест несвободы, в том числе четыре пыточные. 

Правоохранители также занимаются разоблачением фактов сотрудничества с врагом. Уже отработана причастность почти 1 тыс. человек к коллаборационной и диверсионной деятельности, направленной против Украины.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на юге и востоке Украины.

ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией с 2014 года, или 50% того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года, сообщали аналитики проекта Defmon.

Теги: Украина, Херсон, Донецкая область, военные, Херсонская область, Харьковская область, Николаевская область, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Нацполиция, деоккупация
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