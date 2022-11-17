На освобожденных от оккупантов территориях обнаружили почти 1 тыс. тел мирных жителей – Нацполиция

Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center 17 ноября. Видео брифинга опубликовано в YouTube Военного телевидения Украины.

На деоккупированных территориях четырех областей восстановлена работа 15 подразделений полиции и задокументировано 3559 военных преступлений.

"Продолжается работа по документированию военных преступлений со стороны россиян во время оккупации на территории Херсонской области. На сегодняшний день следователями уже задокументировано 461 уголовное правонарушение, из них 436 – по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – рассказал Сергеев.

На деокупированной территории уже обнаружили 11 мест несвободы, в том числе четыре пыточные.

Правоохранители также занимаются разоблачением фактов сотрудничества с врагом. Уже отработана причастность почти 1 тыс. человек к коллаборационной и диверсионной деятельности, направленной против Украины.