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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области нашли тело еще одного убитого во время российской оккупации мирного жителя – Небытов

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Рядом с телом погибшего полиция нашла кроссовок 47 размера
Рядом с телом погибшего полиция нашла кроссовок 47 размера
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В Киевской области нашли тело еще одного мирного жителя, убитого во время российской оккупации. Об этом сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов в Telegram 20 октября.

Тело обнаружили вблизи Михайловки-Рубежовки в Бучанском районе.

"Это место активных боевых действий агрессора. Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом мы также нашли кроссовок 47 размера", – говорится в сообщении.

Останки направили на экспертизу. Личность погибшего устанавливается.

Небытов отметил, что по состоянию на 20 октября в Киевской области полиция обнаружила и осмотрела 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.

Контекст:

Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, полиция, оккупация, Киевская область, война России против Украины, Андрей Небытов
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