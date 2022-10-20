В Киевской области нашли тело еще одного убитого во время российской оккупации мирного жителя – Небытов

Тело обнаружили вблизи Михайловки-Рубежовки в Бучанском районе.
"Это место активных боевых действий агрессора. Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом мы также нашли кроссовок 47 размера", – говорится в сообщении.
Останки направили на экспертизу. Личность погибшего устанавливается.
Небытов отметил, что по состоянию на 20 октября в Киевской области полиция обнаружила и осмотрела 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.
Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.