Возле Бучи нашли останки еще двух мужчин, убитых россиянами – полиция

Личности погибших еще не установлены, на фото – очки, которые обнаружили у одного из них Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

"Завязали глаза, пытали, казнили. Тела двух замученных оккупантами мужчин обнаружили на позициях армии России. Захоронение находилось в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе, где, предварительно, мы обнаружили уже 18 убитых россиянами гражданских", – проинформировал он.

По словам Небытова, тела убитых нашли представители добровольческого формирования местной территориальной общины.

"В одной из ям, рядом с блиндажами солдат России, находилось тело мужчины со связанными руками, с натянутой на лицо шапкой и завязанным на шее скотчем. В кармане погибшего обнаружили очки для коррекции зрения. Второй убитый был одет во флисовую кофту цвета хаки с шевронами Национальной академии СБУ. У мужчины на безымянном пальце было золотое кольцо", – описал он погибших.

Личности этих мужчин еще не установлены, добавил Небытов.

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