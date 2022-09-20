Возле Бучи нашли останки еще двух мужчин, убитых россиянами – полиция

"Завязали глаза, пытали, казнили. Тела двух замученных оккупантами мужчин обнаружили на позициях армии России. Захоронение находилось в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе, где, предварительно, мы обнаружили уже 18 убитых россиянами гражданских", – проинформировал он.
По словам Небытова, тела убитых нашли представители добровольческого формирования местной территориальной общины.
"В одной из ям, рядом с блиндажами солдат России, находилось тело мужчины со связанными руками, с натянутой на лицо шапкой и завязанным на шее скотчем. В кармане погибшего обнаружили очки для коррекции зрения. Второй убитый был одет во флисовую кофту цвета хаки с шевронами Национальной академии СБУ. У мужчины на безымянном пальце было золотое кольцо", – описал он погибших.
Личности этих мужчин еще не установлены, добавил Небытов.
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2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 9 сентября, в Киевской области обнаружили тела 1360 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.