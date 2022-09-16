В Киевской и Полтавской областях будут слышны взрывы и выстрелы – ОВА

В Полтавской области пройдут военные учения, а в Киевской области – утилизация опасных предметов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"16 сентября на территории Полтавской, Лубенской, Сергеевской и Новоселовской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", – сообщил он.

В то же время Киевская ОВА предупредила в Telegram, что с 9.00 16 сентября на территории Дымерской общины Вышгородского района будут утилизировать взрывоопасные предметы.

"В связи с этим в общинах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов возможны звуки взрывов. Просим сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности", – говорится в сообщении обладминистрации.