В Киевской и Полтавской областях будут слышны взрывы и выстрелы – ОВА

"16 сентября на территории Полтавской, Лубенской, Сергеевской и Новоселовской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", – сообщил он.
В то же время Киевская ОВА предупредила в Telegram, что с 9.00 16 сентября на территории Дымерской общины Вышгородского района будут утилизировать взрывоопасные предметы.
"В связи с этим в общинах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов возможны звуки взрывов. Просим сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности", – говорится в сообщении обладминистрации.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.