В Херсонской области правоохранители уже обнаружили тела 63 жертв российских пыток – Монастырский

Монастырский: Мы прогнозируем, что будет обнаружено еще много мест пыток и мест захоронения жертв в Херсонской области Фото: МВС України / Facebook

Он отметил, что правоохранители открыли 436 производств по результатам первых признаков военных преступлений.

"Проводится эксгумация тел тех, кто, к сожалениию, был замучен там. Сейчас обнаружены 63 тела на территории Херсонской области, но мы должны понимать, что поиски только начались, месяцы пребывания российских орков не прошли просто так для мирных граждан, поэтому мы прогнозируем, что будет обнаружено еще много мест пыток и мест захоронения жертв таких преступлений", – сказал он.