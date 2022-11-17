В Херсонской области правоохранители уже обнаружили тела 63 жертв российских пыток – Монастырский

Он отметил, что правоохранители открыли 436 производств по результатам первых признаков военных преступлений.
"Проводится эксгумация тел тех, кто, к сожалениию, был замучен там. Сейчас обнаружены 63 тела на территории Херсонской области, но мы должны понимать, что поиски только начались, месяцы пребывания российских орков не прошли просто так для мирных граждан, поэтому мы прогнозируем, что будет обнаружено еще много мест пыток и мест захоронения жертв таких преступлений", – сказал он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в частности, в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.