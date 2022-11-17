ВСУ в Херсонской области сбили два ударных беспилотника оккупантов – ОК "Юг"

"В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения. В то же время применяет и ударные дроны типа "Ланцет", "Zala". Два именно таких было уничтожено в Бериславском районе из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 ноября, составили около 82 710 военных, 2871 танк, 278 самолетов, 261 вертолет, 1525 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".