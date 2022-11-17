Россия потратила на массированный ракетный удар по Украине до $1 млрд – СМИ

Издание исходило из оценок Генштаба Вооруженных сил Украины и издания "Forbes Украина".
По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские оккупационные войска направили вчера по объектам инфраструктуры Украины 96 ракет и более 10 беспилотных летательных аппаратов, подразделения противовоздушной обороны сбили:
По данным Forbes, стоимость одного "Калибра" составляет $6,5 млн, цена ракеты Х-101 – $13 млн. При расчетах "Экономическая правда" использовала данные о стоимости ракеты Х-555 в открытых источниках – $7,5 млн. Следовательно, только на эти ракеты РФ потратила от $495 млн до $963 млн.
Кроме того, две ракеты Х-59, согласно данным Генштаба ВСУ, стоят около $600 тыс., один "Орлан-10" – $100 тыс. Общую стоимость 10 Shahed издание оценило примерно в $350 тыс.
УНИАН писало, что по неофициальной информации российских оборонных СМИ, разработка "Ориона" стоила $35 млн, но какая стоимость серийного комплекса, в который входит три БПЛА, неизвестно.
"Соответственно, общая стоимость ракетных носителей, примененных Россией против Украины во вторник, 15 ноября, составляет по меньшей мере от $526,05 млн до $994,05 млн", – резюмирует "Экономическая правда".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За сутки 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.
По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.