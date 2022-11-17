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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потратила на массированный ракетный удар по Украине до $1 млрд – СМИ

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По информации Офиса президента Украины, в результате вчерашних обстрелов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры
По информации Офиса президента Украины, в результате вчерашних обстрелов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры
Фото: ДСНС України / Telegram

Массированный ракетный удар РФ по Украине 15 ноября обошелся бюджету России в сумму от $495 млн до $963 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты "Экономической правды".

Издание исходило из оценок Генштаба Вооруженных сил Украины и издания "Forbes Украина"

По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские оккупационные войска направили вчера по объектам инфраструктуры Украины 96 ракет и более 10 беспилотных летательных аппаратов, подразделения противовоздушной обороны сбили:

  • 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр");
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • 10 беспилотников Shahed-136/131;
  • один БПЛА "Орион";
  • один БПЛА "Орлан-10". 

По данным Forbes, стоимость одного "Калибра" составляет $6,5 млн, цена ракеты Х-101 – $13 млн. При расчетах "Экономическая правда" использовала данные о стоимости ракеты Х-555 в открытых источниках – $7,5 млн. Следовательно, только на эти ракеты РФ потратила от $495 млн до $963 млн.

Кроме того, две ракеты Х-59, согласно данным Генштаба ВСУ, стоят около $600 тыс., один "Орлан-10" – $100 тыс. Общую стоимость 10 Shahed издание оценило примерно в $350 тыс.

УНИАН писало, что по неофициальной информации российских оборонных СМИ, разработка "Ориона" стоила $35 млн, но какая стоимость серийного комплекса, в который входит три БПЛА, неизвестно. 

"Соответственно, общая стоимость ракетных носителей, примененных Россией против Украины во вторник, 15 ноября, составляет по меньшей мере от $526,05 млн до $994,05 млн", – резюмирует "Экономическая правда".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За сутки 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.

По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, беспилотники, деньги, война России против Украины, ракеты, инфраструктура
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