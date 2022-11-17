Россия потратила на массированный ракетный удар по Украине до $1 млрд – СМИ

По информации Офиса президента Украины, в результате вчерашних обстрелов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Фото: ДСНС України / Telegram

Издание исходило из оценок Генштаба Вооруженных сил Украины и издания "Forbes Украина".

По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские оккупационные войска направили вчера по объектам инфраструктуры Украины 96 ракет и более 10 беспилотных летательных аппаратов, подразделения противовоздушной обороны сбили:

75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр");

две управляемые авиационные ракеты Х-59;

10 беспилотников Shahed-136/131;

один БПЛА "Орион";

один БПЛА "Орлан-10".

По данным Forbes, стоимость одного "Калибра" составляет $6,5 млн, цена ракеты Х-101 – $13 млн. При расчетах "Экономическая правда" использовала данные о стоимости ракеты Х-555 в открытых источниках – $7,5 млн. Следовательно, только на эти ракеты РФ потратила от $495 млн до $963 млн.

Кроме того, две ракеты Х-59, согласно данным Генштаба ВСУ, стоят около $600 тыс., один "Орлан-10" – $100 тыс. Общую стоимость 10 Shahed издание оценило примерно в $350 тыс.

УНИАН писало, что по неофициальной информации российских оборонных СМИ, разработка "Ориона" стоила $35 млн, но какая стоимость серийного комплекса, в который входит три БПЛА, неизвестно.

"Соответственно, общая стоимость ракетных носителей, примененных Россией против Украины во вторник, 15 ноября, составляет по меньшей мере от $526,05 млн до $994,05 млн", – резюмирует "Экономическая правда".

Война России против Украины. Главное (обновляется)