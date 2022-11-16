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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский считает, что у белорусов "на сегодня" нет смысла вторгаться в Украину

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4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания" отправлять в Украину белорусских военных
4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания" отправлять в Украину белорусских военных
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

У белорусского общества в настоящее время нет желания воевать против Украины.

Такое мнение 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада", высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Увеличение количества военных видели там [в Беларуси] и люди, и журналисты, и наша разведка. Мы считаем, что на сегодня смысла наступления у белорусов на территорию нашего государства нет. И желания у их общества там нет. А тут [в Украине] желания у общества точно нет", – отметил президент.

По словам Зеленского, контакты на уровне оборонных ведомств Украины и Беларуси на сегодняшний день отсутствуют.

"Понятно почему: после ракетных ударов с их территории – после этого никаких контактов", – подчеркнул президент.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

15 ноября в Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных.

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина "нарастила свою группировку на северном направлении".

Теги: Украина, Беларусь, военные, граница, разведка, агрессия, угрозы, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, президент
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