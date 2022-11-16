Зеленский считает, что у белорусов "на сегодня" нет смысла вторгаться в Украину

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания" отправлять в Украину белорусских военных Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Такое мнение 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада", высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Увеличение количества военных видели там [в Беларуси] и люди, и журналисты, и наша разведка. Мы считаем, что на сегодня смысла наступления у белорусов на территорию нашего государства нет. И желания у их общества там нет. А тут [в Украине] желания у общества точно нет", – отметил президент.

По словам Зеленского, контакты на уровне оборонных ведомств Украины и Беларуси на сегодняшний день отсутствуют.

"Понятно почему: после ракетных ударов с их территории – после этого никаких контактов", – подчеркнул президент.