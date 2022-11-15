В Минобороны Украины показали, как военные готовятся к возможному наступлению из Беларуси. Видео

В Минобороны пообещали, что "автомагистрали, леса, населенные пункты станут для оккупантов адом" Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

"Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу", – говорится в описании к видео.

В ведомстве подчеркнули, что для отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства.

"Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом", – пообещали в Минобороны.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Однако в Генштабе отметили, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина "нарастила свою группировку на северном направлении".

В ноябре замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал стену, которую Украина строит на границе с Беларусью. Работы ведутся на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях. Уже обустроено около 3 км границы.