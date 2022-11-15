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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины показали, как военные готовятся к возможному наступлению из Беларуси. Видео

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В Минобороны пообещали, что "автомагистрали, леса, населенные пункты станут для оккупантов адом"
В Минобороны пообещали, что "автомагистрали, леса, населенные пункты станут для оккупантов адом"
Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

Видео подготовки украинских военных к возможному повторному вторжению оккупантов с территории Беларуси 15 ноября опубликовали на странице Министерства обороны в Facebook.

"Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу", – говорится в описании к видео.

В ведомстве подчеркнули, что для отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства.

"Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом", – пообещали в Минобороны.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Однако в Генштабе отметили, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина "нарастила свою группировку на северном направлении".

В ноябре замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал стену, которую Украина строит на границе с Беларусью. Работы ведутся на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях. Уже обустроено около 3 км границы.

видео

Видео: Міністерство оборони України / YouTube
Теги: Беларусь, военные, граница, Министерство обороны Украины, оборона, Минобороны, война России против Украины
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