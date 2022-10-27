"Готовы к этому". В Генштабе ВСУ не исключили повторного наступления России на Киев со стороны ЧАЭС и Черниговской области

В Генштабе ВСУ предполагают, что оккупанты могут прибегнуть к проведению операций с территории Беларуси, отметил Громов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, Украина "уже нарастила свою группировку на северном направлении".

Громов не исключил, что противник снова может прибегнуть к планам наступления на Киев.

"Они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном направлении, ни на восточном… Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций прежде всего с территории Беларуси. Это может быть как направление Чернобыльской АЭС, так и направление Черниговской области… Мы готовы к этому. На данное время мы не видим угрозы, что противник будет непосредственно атаковать Киев", – сказал представитель Генштаба.

Громов добавил, что оккупантов в настоящее время прежде всего интересует нарушение энергетической инфраструктуры Украины, а также нарушение логистических цепочек предоставления Киеву международной технической помощи.

Громов указал, что на этой неделе состоялось 10 запусков иранских дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине с территории Беларуси.

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