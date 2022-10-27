"Готовы к этому". В Генштабе ВСУ не исключили повторного наступления России на Киев со стороны ЧАЭС и Черниговской области

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, Украина "уже нарастила свою группировку на северном направлении".
Громов не исключил, что противник снова может прибегнуть к планам наступления на Киев.
"Они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном направлении, ни на восточном… Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций прежде всего с территории Беларуси. Это может быть как направление Чернобыльской АЭС, так и направление Черниговской области… Мы готовы к этому. На данное время мы не видим угрозы, что противник будет непосредственно атаковать Киев", – сказал представитель Генштаба.
Громов добавил, что оккупантов в настоящее время прежде всего интересует нарушение энергетической инфраструктуры Украины, а также нарушение логистических цепочек предоставления Киеву международной технической помощи.
Громов указал, что на этой неделе состоялось 10 запусков иранских дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине с территории Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Он отметил, что для этого потребуется "где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет".