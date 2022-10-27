ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовы к этому". В Генштабе ВСУ не исключили повторного наступления России на Киев со стороны ЧАЭС и Черниговской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе ВСУ предполагают, что оккупанты могут прибегнуть к проведению операций с территории Беларуси, отметил Громов
В Генштабе ВСУ предполагают, что оккупанты могут прибегнуть к проведению операций с территории Беларуси, отметил Громов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе ВСУ пока не фиксируют создания наступательной группировки российских оккупантов со стороны Беларуси, но мероприятия противником целенаправленно проводятся.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, Украина "уже нарастила свою группировку на северном направлении".

Громов не исключил, что противник снова может прибегнуть к планам наступления на Киев.

"Они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном направлении, ни на восточном… Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций прежде всего с территории Беларуси. Это может быть как направление Чернобыльской АЭС, так и направление Черниговской области… Мы готовы к этому. На данное время мы не видим угрозы, что противник будет непосредственно атаковать Киев", – сказал представитель Генштаба.

Громов добавил, что оккупантов в настоящее время прежде всего интересует нарушение энергетической инфраструктуры Украины, а также нарушение логистических цепочек предоставления Киеву международной технической помощи.

Громов указал, что на этой неделе состоялось 10 запусков иранских дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине с территории Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Он отметил, что для этого потребуется "где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, угрозы, Черниговская область, вторжение, ВСУ, ЧАЭС, наступление, война России против Украины, инфраструктура, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
Кидман поздравила мужа страстным фото
Кидман поздравила мужа страстным фото
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (72677)
2
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (69009)
3
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (58929)
4
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини (41940)
5
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41310)
6
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (37190)
7
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (35483)
8
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (31388)
 
 
 
 