В Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных

"В министерстве обороны подчеркнули, что эти мероприятия носят плановый характер. Первые итоги проводимой работы свидетельствуют о высоком уровне понимания гражданами Беларуси своих обязанностей по воинскому учету", – говорится в сообщении.
Проверки проводятся военкоматами "по поручению главы государства", которым БЕЛТА называет находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко.
"С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете. В связи с этим в течение этого месяца значительное число граждан примет участие в этих мероприятиях. В среднем сверка учетных данных одного военнообязанного займет не более 10–15 минут. После уточнения информации граждане убудут по месту работы либо жительства", – пишет агентство.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".
14 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что один из военкоматов в Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных.