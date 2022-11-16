В Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных

В минобороны Беларуси говорят, что данные военнообязанных сверяют до 15 минут Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

"В министерстве обороны подчеркнули, что эти мероприятия носят плановый характер. Первые итоги проводимой работы свидетельствуют о высоком уровне понимания гражданами Беларуси своих обязанностей по воинскому учету", – говорится в сообщении.

Проверки проводятся военкоматами "по поручению главы государства", которым БЕЛТА называет находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко.

"С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете. В связи с этим в течение этого месяца значительное число граждан примет участие в этих мероприятиях. В среднем сверка учетных данных одного военнообязанного займет не более 10–15 минут. После уточнения информации граждане убудут по месту работы либо жительства", – пишет агентство.