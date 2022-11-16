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В Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных

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В минобороны Беларуси говорят, что данные военнообязанных сверяют до 15 минут
В минобороны Беларуси говорят, что данные военнообязанных сверяют до 15 минут
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

В Беларуси проверяют учетные данные военнообязанных, сообщило 15 ноября государственное белорусское агентство БЕЛТА.

"В министерстве обороны подчеркнули, что эти мероприятия носят плановый характер. Первые итоги проводимой работы свидетельствуют о высоком уровне понимания гражданами Беларуси своих обязанностей по воинскому учету", – говорится в сообщении.

Проверки проводятся военкоматами "по поручению главы государства", которым БЕЛТА называет находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко.

"С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете. В связи с этим в течение этого месяца значительное число граждан примет участие в этих мероприятиях. В среднем сверка учетных данных одного военнообязанного займет не более 10–15 минут. После уточнения информации граждане убудут по месту работы либо жительства", – пишет агентство.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

14 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что один из военкоматов в Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, военные, военкомат, проверки
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