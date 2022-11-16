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В иранских дронах Shahed-136 нашли компоненты более 30 западных компаний – расследователи

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В иранских дронах больше всего деталей из США
В иранских дронах больше всего деталей из США
Фото: statewatch.org.ua

В иранских дронах Shahed-136, используемых российской армией для ударов по Украине, нашли компоненты производства 30 европейских и американских компаний. Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor, опубликованном 16 ноября.

Украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках, – американского или европейского происхождения. Единственная деталь родного производства – силовая установка или двигатель. Расследователям удалось идентифицировать более 30 европейских и американских компаний. Больше всего деталей из США. 

"Сервопривод – американской Hitec USA Group, элементы питания – японской Panasonic. Плата управления собрана по японским и американским деталям. Плата блока питания из германских и китайских элементов. Блок управления российского завода "Западприбор", – говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины идентифицировали и украинские детали – электрические реле производства Харьковского государственного завода "Радиореле", отметили расследователи. Но, по их информации, завод активно сотрудничал с Россией до 2016 года.

"Директор ["Радиореле"] Анатолий Донец продолжает управлять убыточным активом... В 2020-м в интервью местным журналистам Донец жаловался, что еще в 2016-м они потеряли самые большие рынки сбыта – в России. Таким образом он фактически подтвердил, что к тому времени украинская государственная компания вела торговлю со страной-агрессором. И именно таким образом, вероятно, украинские детали оказались в иранском оружии, которое сейчас разрушает наши города и убивает гражданских", – говорится в расследовании. 

ВИДЕО
Видео: Trap Aggressor / YouTube
Контекст:

Как отметили расследователи Trap Aggressor, Shahed-136 производится Иранской авиационной промышленной компанией или HESA. Вес беспилотника около 200 кг, 40 из которых – боевая часть. Камикадзе запускаются с грузовика из залпового огня, могут летать со скоростью более 185 километров в час. Российская армия переименовала самолет в Герань-2, чтобы замаскировать иранское происхождение оружия. Также Россия против Украины использует многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, разведка, агрессия, Тегеран, беспилотники, расследование, Минобороны
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