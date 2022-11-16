В иранских дронах Shahed-136 нашли компоненты более 30 западных компаний – расследователи

В иранских дронах больше всего деталей из США Фото: statewatch.org.ua

Украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках, – американского или европейского происхождения. Единственная деталь родного производства – силовая установка или двигатель. Расследователям удалось идентифицировать более 30 европейских и американских компаний. Больше всего деталей из США.

"Сервопривод – американской Hitec USA Group, элементы питания – японской Panasonic. Плата управления собрана по японским и американским деталям. Плата блока питания из германских и китайских элементов. Блок управления российского завода "Западприбор", – говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины идентифицировали и украинские детали – электрические реле производства Харьковского государственного завода "Радиореле", отметили расследователи. Но, по их информации, завод активно сотрудничал с Россией до 2016 года.

"Директор ["Радиореле"] Анатолий Донец продолжает управлять убыточным активом... В 2020-м в интервью местным журналистам Донец жаловался, что еще в 2016-м они потеряли самые большие рынки сбыта – в России. Таким образом он фактически подтвердил, что к тому времени украинская государственная компания вела торговлю со страной-агрессором. И именно таким образом, вероятно, украинские детали оказались в иранском оружии, которое сейчас разрушает наши города и убивает гражданских", – говорится в расследовании.

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Видео: Trap Aggressor / YouTube