В Чехии собирают деньги на пулеметы для ВСУ, способные сбивать дроны

Viktor – это чешский спаренный 14,5-миллиметровый зенитный пулемет, установленный на шасси пикапа Toyota Land Cruiser. Боекомплект модуля – 300 снаряженных патронов и 300 дополнительных возимых.

Фото: zbraneproukrajinu.cz

Зенитная установка имеет дневной и ночной прицел, а эффективное впечатление воздушных целей возможно на расстоянии до двух километров.

Организаторы сбора отмечают, что эти установки способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от налетов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха.

"Но цель одна: закрыть небо над Украиной путинским убийцам", – отмечают они.

Организаторы сбора планируют собрать 90 млн чешских крон ($3,85 млн) для производства 15 таких пулеметных установок. На 13 ноября удалось собрать уже 1,9 млн крон (почти $81 тыс.).

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