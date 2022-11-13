В Чехии собирают деньги на пулеметы для ВСУ, способные сбивать дроны

Viktor – это чешский спаренный 14,5-миллиметровый зенитный пулемет, установленный на шасси пикапа Toyota Land Cruiser. Боекомплект модуля – 300 снаряженных патронов и 300 дополнительных возимых.
Зенитная установка имеет дневной и ночной прицел, а эффективное впечатление воздушных целей возможно на расстоянии до двух километров.
Организаторы сбора отмечают, что эти установки способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от налетов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха.
"Но цель одна: закрыть небо над Украиной путинским убийцам", – отмечают они.
Организаторы сбора планируют собрать 90 млн чешских крон ($3,85 млн) для производства 15 таких пулеметных установок. На 13 ноября удалось собрать уже 1,9 млн крон (почти $81 тыс.).
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.
По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.
Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.