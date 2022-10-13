Чехия запретит въезд россиянам по туристическим визам с 25 октября

По словам Липавского, пока в Украине российские ракеты "падают на детские площадки и людей, которые просто идут на работу", в Чехию через международный аэропорт ежедневно въезжают до 200 граждан России. Поэтому в Чехии приняли решение об отказе въезда для тех граждан России, которые приезжают через внешние границы Шенгена с целью туризма, спорта или культуры.
Министр подчеркнул, что эта мера будет касаться тех, кто имеет действительную шенгенскую визу, выдаваемую любой страной – членом ЕС. Изменения вступают в силу с 25 октября.
Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые также закрыли границы для российских туристов.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.
Как подсчитали в "BBC News Україна", из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.
Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.
16 сентября Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян.
23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз. Въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников.