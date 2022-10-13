Чехия запретит въезд россиянам по туристическим визам с 25 октября

Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые закрыли границы для российских туристов Фото: depositphotos.com

По словам Липавского, пока в Украине российские ракеты "падают на детские площадки и людей, которые просто идут на работу", в Чехию через международный аэропорт ежедневно въезжают до 200 граждан России. Поэтому в Чехии приняли решение об отказе въезда для тех граждан России, которые приезжают через внешние границы Шенгена с целью туризма, спорта или культуры.

Министр подчеркнул, что эта мера будет касаться тех, кто имеет действительную шенгенскую визу, выдаваемую любой страной – членом ЕС. Изменения вступают в силу с 25 октября.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые также закрыли границы для российских туристов.