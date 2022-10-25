Чехия закрыла въезд для россиян с туристическими визами

Ограничения действуют на граждан РФ с действующей шенгенской визой, выданной любым государством – членом Евросоюза, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, уточняет Radio Prague International.

Решение было принято чешским правительством 12 октября. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые также закрыли границы для российских туристов.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз. Въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников.