ГОРДОН
 
 
МИР

Чехия закрыла въезд для россиян с туристическими визами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чехи больше не впускают в страну российских туристов
Чехи больше не впускают в страну российских туристов
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

С 25 октября Чехия закрывает въезд в страну гражданам РФ с туристическими шенгенскими визами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Ограничения действуют на граждан РФ с действующей шенгенской визой, выданной любым государством – членом Евросоюза, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, уточняет Radio Prague International.

Решение было принято чешским правительством 12 октября. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые также закрыли границы для российских туристов.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз. Въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников.

Теги: Россия, Чехия, Шенгенская зона, визы, въезд в ЕС, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Ты мой навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (157034)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (135411)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (109518)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (105255)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (63066) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (42001)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (38913)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (32128)
 
 
 
 