"Должен перейти в руки законного владельца". Чехи предложили присоединить Калининград к Чехии

В петиции сказано, что Калининград (Краловец на чешском языке) является российским городом, который основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II и который за время своего существования принадлежал Пруссии, Польше, Германии, а теперь России.
Автор петиции отметил, что поскольку город был основан в честь чешского короля, то он должен перейти "в руки законного владельца – Чехии". Как отмечается в тексте, "как показала Россия в Крыму, так и сейчас показывает на востоке Украины, это вполне нормально – зайти на территорию чужого государства, объявить там референдум и затем аннексировать территорию".
Таким образом, отмечается в петиции, Чехия имеет "уникальную возможность расширить территорию и наконец получить выход к морю". Также там потребовали от правительства Чехии отправить чешских солдат в Калининград, объявить референдум, который "закончится результатом 98% в пользу присоединения к Чешской Республике", а затем аннексировать Калининград и переименовать его в Краловец.
По состоянию на 7 октября петицию подписало уже 18 526 человек.
Интересно, что Калининград-Краловец уже имеет как сайт, так и страницу в Twitter.
Welcome to the official profile of Královec * . After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec.— Královec * (@KralovecCzechia) October 4, 2022
На эту тему высказалась президент Словакии Зузана Чапутова, которая отметила, что "могла бы подумать о государственном визите" в город.
I might consider a state visit. Or not.— Zuzana * aputová (@ZuzanaCaputova) October 6, 2022
Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.