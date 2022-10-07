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"Должен перейти в руки законного владельца". Чехи предложили присоединить Калининград к Чехии

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В петиции отмечается, что Чехия имеет "уникальную возможность расширить территорию и наконец получить выход к морю"
В петиции отмечается, что Чехия имеет "уникальную возможность расширить территорию и наконец получить выход к морю"
Фото: depositphotos.com

В Чехии создали петицию об объявлении референдума о присоединении российского Калининграда к Чехии. Об этом сообщается 27 сентября на сайте петиций Petice.com.

В петиции сказано, что Калининград (Краловец на чешском языке) является российским городом, который основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II и который за время своего существования принадлежал Пруссии, Польше, Германии, а теперь России.

Автор петиции отметил, что поскольку город был основан в честь чешского короля, то он должен перейти "в руки законного владельца – Чехии". Как отмечается в тексте, "как показала Россия в Крыму, так и сейчас показывает на востоке Украины, это вполне нормально – зайти на территорию чужого государства, объявить там референдум и затем аннексировать территорию".

Таким образом, отмечается в петиции, Чехия имеет "уникальную возможность расширить территорию и наконец получить выход к морю". Также там потребовали от правительства Чехии отправить чешских солдат в Калининград, объявить референдум, который "закончится результатом 98% в пользу присоединения к Чешской Республике", а затем аннексировать Калининград и переименовать его в Краловец.

По состоянию на 7 октября петицию подписало уже 18 526 человек.

Интересно, что Калининград-Краловец уже имеет как сайт, так и страницу в Twitter.

На эту тему высказалась президент Словакии Зузана Чапутова, которая отметила, что "могла бы подумать о государственном визите" в город.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияАвстрияГрузияТурция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Украина, Чехия, референдум, война, правительство, аннексия, петиция, Калининград, война России против Украины, присоединение, Зузана Чапутова
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