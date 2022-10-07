"Должен перейти в руки законного владельца". Чехи предложили присоединить Калининград к Чехии

В петиции отмечается, что Чехия имеет "уникальную возможность расширить территорию и наконец получить выход к морю" Фото: depositphotos.com

В петиции сказано, что Калининград (Краловец на чешском языке) является российским городом, который основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II и который за время своего существования принадлежал Пруссии, Польше, Германии, а теперь России.

Автор петиции отметил, что поскольку город был основан в честь чешского короля, то он должен перейти "в руки законного владельца – Чехии". Как отмечается в тексте, "как показала Россия в Крыму, так и сейчас показывает на востоке Украины, это вполне нормально – зайти на территорию чужого государства, объявить там референдум и затем аннексировать территорию".

Таким образом, отмечается в петиции, Чехия имеет "уникальную возможность расширить территорию и наконец получить выход к морю". Также там потребовали от правительства Чехии отправить чешских солдат в Калининград, объявить референдум, который "закончится результатом 98% в пользу присоединения к Чешской Республике", а затем аннексировать Калининград и переименовать его в Краловец.

По состоянию на 7 октября петицию подписало уже 18 526 человек.

Интересно, что Калининград-Краловец уже имеет как сайт, так и страницу в Twitter.

Welcome to the official profile of Královec * . After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec. — Královec * (@KralovecCzechia) October 4, 2022

На эту тему высказалась президент Словакии Зузана Чапутова, которая отметила, что "могла бы подумать о государственном визите" в город.