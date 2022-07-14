Литва будет придерживаться рекомендаций Еврокомиссии по транзиту в Калининград, обеспечивая применение санкций против РФ – МИД

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном 13 июля на сайте МИД Литвы.
Сегодня Еврокомиссия опубликовала обновленное разъяснение санкций ЕС в отношении применения ограничительных мер к российским товарам, перемещаемым транзитом через территорию Евросоюза.
В частности, Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных товаров по железной дороге (кроме военных и технологий двойного назначения) в Калининградскую область (РФ) и из нее через территорию ЕС.
Новые правила также предполагают, что страны Евросоюза должны осуществлять мониторинг "товарооборота" между материковой Россией и Калининградской областью. Он не должен превышать средний показатель за последние три года.
"Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями, – отмечается в заявлении МИД. – После выявления таких случаев или с учетом интересов национальной безопасности Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвратить такие попытки".
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Литва продолжает выступать за самые строгие и самые широкие формы применения санкций ЕС.
"Литва осуждает войну России против Украины и продолжает поддерживать политику расширения санкций против России. Жесткие санкции против России со стороны ЕС и других стран-единомышленников должны продолжать усиливаться до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не уйдет с оккупированных территорий", – подчеркивается в заявлении.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область, в том числе стройматериалы.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 26 июня, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию. "Ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – отметил он.
10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит российских товаров в Калининград.