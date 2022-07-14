Литва будет придерживаться рекомендаций Еврокомиссии по транзиту в Калининград, обеспечивая применение санкций против РФ – МИД

Литва продолжает выступать за самые строгие санкции ЕС против РФ, отметили в МИД страны Фото: Užsienio reikalų ministerija / Facebook

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном 13 июля на сайте МИД Литвы.

Сегодня Еврокомиссия опубликовала обновленное разъяснение санкций ЕС в отношении применения ограничительных мер к российским товарам, перемещаемым транзитом через территорию Евросоюза.

В частности, Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных товаров по железной дороге (кроме военных и технологий двойного назначения) в Калининградскую область (РФ) и из нее через территорию ЕС.

Новые правила также предполагают, что страны Евросоюза должны осуществлять мониторинг "товарооборота" между материковой Россией и Калининградской областью. Он не должен превышать средний показатель за последние три года.

"Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями, – отмечается в заявлении МИД. – После выявления таких случаев или с учетом интересов национальной безопасности Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвратить такие попытки".

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Литва продолжает выступать за самые строгие и самые широкие формы применения санкций ЕС.

"Литва осуждает войну России против Украины и продолжает поддерживать политику расширения санкций против России. Жесткие санкции против России со стороны ЕС и других стран-единомышленников должны продолжать усиливаться до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не уйдет с оккупированных территорий", – подчеркивается в заявлении.