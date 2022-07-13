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Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных товаров, кроме военных, в Калининград через страны ЕС

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Поставки в Калининград прекратились после вступления в силу санкций ЕС
Поставки в Калининград прекратились после вступления в силу санкций ЕС
Фото: ЕРА

Европейская комиссия отменила запрет на транзит подсанкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС. Об этом идет речь в инструкции, опубликованной 13 июля на сайте организации.

В инструкции указано, что транзит товаров и технологий военного назначения по-прежнему остается под запретом.

Новые правила предполагают, что страны ЕС должны осуществлять мониторинг "товарооборота" между материковой Россией и Каланинградской областью. Он не должен превышать средний показатель на последние 3 года. 

Поставки в Калининград прекратились после вступления в силу санкций ЕС. Возмущение России России заставило власти Литвы и Еврокомиссию проводить консультации.

В результате подсанкционные товары, такие как древесина, металл и т.д., но транспортируемые в Калининград или из него не для экспорта, РФ сможет возить по железной дороге. Товарооборот автомобильным транспортом и дальше запрещен.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область, в том числе стройматериалы.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 26 июня, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию. "Ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – отметил он.

10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит российских товаров в Калининград.

Теги: Россия, Литва, санкции, Еврокомиссия, Калининград, Евросоюз
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