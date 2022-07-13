Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных товаров, кроме военных, в Калининград через страны ЕС

Поставки в Калининград прекратились после вступления в силу санкций ЕС Фото: ЕРА

В инструкции указано, что транзит товаров и технологий военного назначения по-прежнему остается под запретом.

Новые правила предполагают, что страны ЕС должны осуществлять мониторинг "товарооборота" между материковой Россией и Каланинградской областью. Он не должен превышать средний показатель на последние 3 года.

Поставки в Калининград прекратились после вступления в силу санкций ЕС. Возмущение России России заставило власти Литвы и Еврокомиссию проводить консультации.

В результате подсанкционные товары, такие как древесина, металл и т.д., но транспортируемые в Калининград или из него не для экспорта, РФ сможет возить по железной дороге. Товарооборот автомобильным транспортом и дальше запрещен.