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Еврокомиссия объявит рекомендации по транзиту в Калининград в "ближайшее время" – спикер сейма Литвы

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Еврокомиссия готовит рекомендации для Литвы по поводу транзита в Калининград
Еврокомиссия готовит рекомендации для Литвы по поводу транзита в Калининград
Фото: EPA

Европейская комиссия в "ближайшее время" представит рекомендации относительно реализации санкций в отношении транзита в Калининград через Литву. Об этом в интервью литовскому радио Ziniu Radijas, опубликованном 13 июля, заявила спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Еврокомиссия все еще готовит свои рекомендации, Литва применяет санкции в полном объеме, ведутся консультации, переговоры, и мы стараемся защитить интересы Литвы", – сказала она.

Спикер парламента подчеркнула, что Литва "является надежным государством – членом ЕС" и учитывает мнение партнеров, а также консультируется с Еврокомиссией.

Как сообщил литовский портал TV3, ссылаясь на свои источники, перемещение товаров из России, попавших под санкции ЕС, в Калининград остановлено не будет, но Литва будет контролировать их количество: оно должно быть таким, как раньше, "чтобы Россия не использовала Литву для экспорта товаров в третьи страны".

По данным источников TV3, Литве предстоит подготовить законодательство о том, как рассчитывать квоты и останавливать транзит в случае их превышения.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область, в том числе стройматериалы.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что, если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 26 июня, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию. "Ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – отметил он.

10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит российских товаров в Калининград.

Теги: Россия, Литва, санкции, Европейская комиссия, агрессия, экспорт, запрет, Калининград, блокада, война России против Украины
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