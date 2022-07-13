Еврокомиссия объявит рекомендации по транзиту в Калининград в "ближайшее время" – спикер сейма Литвы

"Еврокомиссия все еще готовит свои рекомендации, Литва применяет санкции в полном объеме, ведутся консультации, переговоры, и мы стараемся защитить интересы Литвы", – сказала она.

Спикер парламента подчеркнула, что Литва "является надежным государством – членом ЕС" и учитывает мнение партнеров, а также консультируется с Еврокомиссией.

Как сообщил литовский портал TV3, ссылаясь на свои источники, перемещение товаров из России, попавших под санкции ЕС, в Калининград остановлено не будет, но Литва будет контролировать их количество: оно должно быть таким, как раньше, "чтобы Россия не использовала Литву для экспорта товаров в третьи страны".

По данным источников TV3, Литве предстоит подготовить законодательство о том, как рассчитывать квоты и останавливать транзит в случае их превышения.