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Болгария запретила въезд без виз россиянам с дипломатическими и служебными паспортами

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Гражданам РФ с диппаспортами потребуется виза для въезда в Болгарию
Гражданам РФ с диппаспортами потребуется виза для въезда в Болгарию
Фото: EPA

Совет министров Болгарии принял решение частично приостановить действие одного из положений соглашения с Россией о взаимных поездках граждан. Об этом сообщает Dnes.bg 13 октября.

В частности, приостанавливается действие п. 1 ст. 1 двустороннего договора, который предусматривает, что граждане обеих стран, имеющие действительные дипломатические и служебные паспорта, имеют право въезда, выезда, транзита и временного проживания на территории другой договаривающейся стороны без виз на срок до 90 дней на протяжении любого периода в 180 дней с даты первого въезда.

Это означает, что граждане РФ с дипломатическими и служебными паспортами теперь не смогут въехать в Болгарию без визы.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

16 сентября Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян.

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз. Въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников.

Теги: Россия, Болгария, визовый режим, визы, россияне
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