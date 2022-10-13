Болгария запретила въезд без виз россиянам с дипломатическими и служебными паспортами

Гражданам РФ с диппаспортами потребуется виза для въезда в Болгарию Фото: EPA

В частности, приостанавливается действие п. 1 ст. 1 двустороннего договора, который предусматривает, что граждане обеих стран, имеющие действительные дипломатические и служебные паспорта, имеют право въезда, выезда, транзита и временного проживания на территории другой договаривающейся стороны без виз на срок до 90 дней на протяжении любого периода в 180 дней с даты первого въезда.

Это означает, что граждане РФ с дипломатическими и служебными паспортами теперь не смогут въехать в Болгарию без визы.