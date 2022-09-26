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В Польше вступили в силу новые ограничения на въезд для россиян

Гражданам РФ стало сложнее попасть в Польшу
Гражданам РФ стало сложнее попасть в Польшу
Фото: EPA

В Польше 26 сентября вступают в силу дополнительные ограничения на въезд в Польшу для россиян – им станет сложнее попасть в страну на корабле или самолете. Об этом сообщает RMF24.

Неделю назад Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили въезд россиян по суше через внешнюю границу в экономических, спортивных, туристических или культурных целях. По этим правилам на прошлой неделе 54 россиянам было отказано во въезде.

С сегодняшнего дня для граждан Российской Федерации ограничена возможность въезда через воздушные и морские пограничные переходы.

В МВД пояснили, что решительно ударить по режиму президента России Владимира Путина могут только "широкие, жесткие санкции".

Новые ограничения не означают полного запрета на въезд для россиян. Исключения, согласованные Польшей и странами Балтии, сохраняются и направлены на поддержку противников Владимира Путина. Исключения включают диссидентов, гуманитарных дел, а также обладателей вида на жительство, водителей транспорта и сотрудников дипломатических миссий.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Теги: Россия, Польша, санкции, визовый режим, визы, ограничения, россияне
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