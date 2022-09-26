В Польше вступили в силу новые ограничения на въезд для россиян

Неделю назад Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили въезд россиян по суше через внешнюю границу в экономических, спортивных, туристических или культурных целях. По этим правилам на прошлой неделе 54 россиянам было отказано во въезде.

С сегодняшнего дня для граждан Российской Федерации ограничена возможность въезда через воздушные и морские пограничные переходы.

В МВД пояснили, что решительно ударить по режиму президента России Владимира Путина могут только "широкие, жесткие санкции".

Новые ограничения не означают полного запрета на въезд для россиян. Исключения, согласованные Польшей и странами Балтии, сохраняются и направлены на поддержку противников Владимира Путина. Исключения включают диссидентов, гуманитарных дел, а также обладателей вида на жительство, водителей транспорта и сотрудников дипломатических миссий.