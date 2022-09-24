Глава Евросовета считает, что ЕС должен открыть границы для россиян, котоые "находятся в опасности из-за своих политических взглядов"

По его словам, ЕС должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов" Фото: EPA

По его словам, ЕС должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов".

В частности, по мнению Мишеля, ЕС должен принимать россиян, которые "находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют этому сумасшедшему решению Кремля начать эту войну в Украине".

По словам главы Евросовета, ЕС должен "очень быстро сотрудничать и координировать свои действия, потому что есть новый факт – частичная мобилизация" в РФ.