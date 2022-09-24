Глава Евросовета считает, что ЕС должен открыть границы для россиян, котоые "находятся в опасности из-за своих политических взглядов"

По его словам, ЕС должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов".
В частности, по мнению Мишеля, ЕС должен принимать россиян, которые "находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют этому сумасшедшему решению Кремля начать эту войну в Украине".
По словам главы Евросовета, ЕС должен "очень быстро сотрудничать и координировать свои действия, потому что есть новый факт – частичная мобилизация" в РФ.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.
Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих с целью туризма, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.
22 сентября Норвегия приостановила действие Соглашения об упрощении визового режима с РФ.