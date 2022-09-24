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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Евросовета считает, что ЕС должен открыть границы для россиян, котоые "находятся в опасности из-за своих политических взглядов"

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По его словам, ЕС должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов"
По его словам, ЕС должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов"
Фото: EPA

Глава Европейского Совета Шарль Мишель считает, что Евросоюз должен впустить граждан РФ, которые желают покинуть страну. Об этом он сказал в интервью Politico в кулуарах встречи ООН в Нью-Йорке, оно было опубликовано 23 сентября.

По его словам, ЕС должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов".

В частности, по мнению Мишеля, ЕС должен принимать россиян, которые "находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют этому сумасшедшему решению Кремля начать эту войну в Украине".

По словам главы Евросовета, ЕС должен "очень быстро сотрудничать и координировать свои действия, потому что есть новый факт – частичная мобилизация" в РФ.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих с целью туризма, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

22 сентября Норвегия приостановила действие Соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: визы, война России против Украины, Шарль Мишель, въезд в ЕС, россияне
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