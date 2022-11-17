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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали уже более 83 тыс. российских оккупантов – Генштаб

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РФ за сутки потеряла семь танков
РФ за сутки потеряла семь танков
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали около 83 110 российских оккупантов (+400 за последние сутки). Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери составили:

  • танков – 2878 (+7);
  • боевых бронированных машин – 5804 (+7);
  • артиллерийских систем – 1860;
  • РСЗО – 393;
  • средств ПВО ‒ 209;
  • самолетов – 278;
  • вертолетов – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6);
  • крылатых ракет – 474;
  • кораблей /катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2);
  • специальной техники – 160.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08WgyU9VWWHgF5RjT6fTdL5ZV7etgvHWSPiWW5jHcSbnrTaEzeG3KzLekCtdNeV82l

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: танки, РСЗО, артиллерия, самолеты, война России против Украины, потери армии России
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