В Белгородской области ЧВК "Вагнер" начала вербовку сотрудников промышленности – Генштаб ВСУ

"Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК "Вагнер" сроком на 30 дней с сохранением заработной платы. Сборы планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершении участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается в сводке, на временно оккупированных территориях Луганской области работников медицинских учреждений региона "министерство здравоохранения ЛНР" обязало стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей. В Генштабе пояснили, что это связано с большими потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины.
"Русская служба BBC" 11 марта написала, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников для участия в войне в Украине.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в конце октября, что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже больше 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.
Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".
Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.