В Белгородской области ЧВК "Вагнер" начала вербовку сотрудников промышленности – Генштаб ВСУ

Россияне стали активно вербовать в ЧВК не только заключенных, но и работников заводов, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК "Вагнер" сроком на 30 дней с сохранением заработной платы. Сборы планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершении участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сводке, на временно оккупированных территориях Луганской области работников медицинских учреждений региона "министерство здравоохранения ЛНР" обязало стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей. В Генштабе пояснили, что это связано с большими потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины.