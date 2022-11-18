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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгородской области ЧВК "Вагнер" начала вербовку сотрудников промышленности – Генштаб ВСУ

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Россияне стали активно вербовать в ЧВК не только заключенных, но и работников заводов, сообщили в Генштабе ВСУ
Россияне стали активно вербовать в ЧВК не только заключенных, но и работников заводов, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Белгородской области России начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию "Вагнер". Об этом сообщил в Facebook 18 ноября Генштаб ВСУ.

"Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК "Вагнер" сроком на 30 дней с сохранением заработной платы. Сборы планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершении участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сводке, на временно оккупированных территориях Луганской области работников медицинских учреждений региона "министерство здравоохранения ЛНР" обязало стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей. В Генштабе пояснили, что это связано с большими потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qTnt917CXPiDi2Fx69mtJUHzzWqDz4RMEJCG7bCVdYjGQm2p5mBLj1AVQ2PSGX36l

Контекст:

"Русская служба BBC" 11 марта написала, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников для участия в войне в Украине. 

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в конце октября, что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже больше 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, Белгородская область, война России против Украины, Вагнер, ЛНР, Частная военная компания, ЧВК
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