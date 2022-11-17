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ЧВК "Вагнер" совершила внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах – правозащитница

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Российские Telegram-каналы показали казнь одного из вагнеровцев, снятую на видео
Российские Telegram-каналы показали казнь одного из вагнеровцев, снятую на видео
Скриншот: GREY ZONE / Telegram

Участники частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина совершили внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах. Об этом основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала изданию "Можем объяснить" в интервью, вышедшем 16 ноября.

По словам Романовой, наемникам говорят, что в ЧВК совершают казни за дезертирство, попытку сдачи в плен, мародерство, употребление алкоголя или наркотиков и "половые связи".

Как сказала правозащитница, их "честно предупреждают". 

"То, что мы можем более или менее как-то подтвердить – порядка 40 человек. Конечно, я думаю, что на самом деле их гораздо больше, но порядка 40 человек подверглись внесудебным казням со стороны вагнеровцев. У них это называется "обнулить". 

По ее словам, Пригожин обещал казни с июня. 

"Он этим занимается и вот в конце концов уже и выложено видео казни. И как мы понимаем прекрасно, ничего ему за это не будет. Любой ФСИН на любые запросы о том, где заключенные, отвечает, что это государственная тайна", – добавила она. 

Всего, по информации Романовой, ЧВК "Вагнер" завербовала около 30–35 тыс. заключенных. 

Контекст:

Романова рассказывала 14 сентября, что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенныхСМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных  принимал лично Пригожин, позже появилось видео из колонии, где перед заключенными выступил ПригожинОн называл себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

13 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Евгения Нужина – вагнеровца, который, как он сам рассказывал, был завербован в одной из российских колоний. В сентябре он попал в плен ВСУ и дал интервью украинским журналистам

Нужин вернулся в Россию в рамках обмена, на который согласился добровольно, сообщили в Офисе президента Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, казнь, наемники, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Ольга Романова, ЧВК
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