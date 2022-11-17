ЧВК "Вагнер" совершила внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах – правозащитница

По словам Романовой, наемникам говорят, что в ЧВК совершают казни за дезертирство, попытку сдачи в плен, мародерство, употребление алкоголя или наркотиков и "половые связи".

Как сказала правозащитница, их "честно предупреждают".

"То, что мы можем более или менее как-то подтвердить – порядка 40 человек. Конечно, я думаю, что на самом деле их гораздо больше, но порядка 40 человек подверглись внесудебным казням со стороны вагнеровцев. У них это называется "обнулить".

По ее словам, Пригожин обещал казни с июня.

"Он этим занимается и вот в конце концов уже и выложено видео казни. И как мы понимаем прекрасно, ничего ему за это не будет. Любой ФСИН на любые запросы о том, где заключенные, отвечает, что это государственная тайна", – добавила она.

Всего, по информации Романовой, ЧВК "Вагнер" завербовала около 30–35 тыс. заключенных.