ЧВК "Вагнер" совершила внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах – правозащитница

По словам Романовой, наемникам говорят, что в ЧВК совершают казни за дезертирство, попытку сдачи в плен, мародерство, употребление алкоголя или наркотиков и "половые связи".
Как сказала правозащитница, их "честно предупреждают".
"То, что мы можем более или менее как-то подтвердить – порядка 40 человек. Конечно, я думаю, что на самом деле их гораздо больше, но порядка 40 человек подверглись внесудебным казням со стороны вагнеровцев. У них это называется "обнулить".
По ее словам, Пригожин обещал казни с июня.
"Он этим занимается и вот в конце концов уже и выложено видео казни. И как мы понимаем прекрасно, ничего ему за это не будет. Любой ФСИН на любые запросы о том, где заключенные, отвечает, что это государственная тайна", – добавила она.
Всего, по информации Романовой, ЧВК "Вагнер" завербовала около 30–35 тыс. заключенных.
Романова рассказывала 14 сентября, что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, позже появилось видео из колонии, где перед заключенными выступил Пригожин. Он называл себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".
13 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Евгения Нужина – вагнеровца, который, как он сам рассказывал, был завербован в одной из российских колоний. В сентябре он попал в плен ВСУ и дал интервью украинским журналистам.
Нужин вернулся в Россию в рамках обмена, на который согласился добровольно, сообщили в Офисе президента Украины.