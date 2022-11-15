Обстрел Украины, публичная казнь кувалдой, скандал в Лавре, Пригожин захватывает власть. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время интервью Бацман и Гордон будут говорить о:
- сегодняшнем массированном обстреле Украины российскими оккупантами;
- встрече президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина и том, что она означает для России;
- вероятных переговорах Украины и России и том, почему Москва так на них настаивает;
- скандале в Киево-Печерской лавре в связи с восхвалением "русского мира";
- росте влияния в России связанного с частной военной компанией "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина;
- видео якобы с публичной казнью сообщниками заключенного-вагнеровца, который был взят в плен в Украине, а затем, по данным СМИ, мог быть освобожден или передан России в рамках обмена.
Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.