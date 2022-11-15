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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Обстрел Украины, публичная казнь кувалдой, скандал в Лавре, Пригожин захватывает власть. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Бацман и Гордон будут говорить о:

  • сегодняшнем массированном обстреле Украины российскими оккупантами;
  • встрече президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина и том, что она означает для России;
  • вероятных переговорах Украины и России и том, почему Москва так на них настаивает;
  • скандале в Киево-Печерской лавре в связи с восхвалением "русского мира";
  • росте влияния в России связанного с частной военной компанией "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина;
  • видео якобы с публичной казнью сообщниками заключенного-вагнеровца, который был взят в плен в Украине, а затем, по данным СМИ, мог быть освобожден или передан России в рамках обмена.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Киево-Печерская лавра, Алеся Бацман, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, русский мир
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