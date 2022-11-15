В соцсетях опубликовали видео казни бывшего заключенного-вагнеровца, вероятно, его сообщниками. Украинские власти отреагировали

Нужин попал в плен 4 сентября. Он был бывшим заключенным, завербованным ЧВК "Вагнер" для войны в Украине. В середине сентября он дал интервью украинским журналистам, в котором рассказал, что его и еще более 90 заключенных завербовал российский бизнесмен Евгений Пригожин, обещая помилование и высокую зарплату.

В этом же интервью Нужин заявил, что добровольно сдался в плен и даже хотел воевать за Украину.

Поздно вечером 12 ноября Telegram-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК "Вагнер", опубликовал видео казни Нужина. В ролике у него к голове привязан кирпич.

Мужчина представился и сказал, что 11 ноября на улице в Киеве он "получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Проснулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить". После этого ему разбивали голову кувалдой. "ГОРДОН" не публикует видео из этических соображений.

В подписи к видео Нужина называют предателем и говорят, что он "получил традиционное исконно вагнеровское наказание".

Скриншот: GREY ZONE / Telegram

Пригожин сперва не отрицал причастности "Вагнера" к казни и говорил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".

"Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке – собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".

Скриншот: Пресс-служба компании "Конкорд" / "ВКонтакте"

Однако уже 15 ноября Пригожин заявил, что якобы за убийством Нужина стоит ЦРУ, и обратился к генпрокурору РФ с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельств убийства вагнеровца.

"Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США... Оперативным центром ЧВК "Вагнер" в настоящий момент расследуется версия о том, что Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что в ЦРУ заранее знали о будущем "госперевороте" в Украине в 2014 году, а также о возможных столкновениях на территории Украины, он внедрился в ЧВК "Вагнер" и создал условия для своей казни", – говорится в заявлении.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: Пресс-служба компании "Конкорд" / "ВКонтакте" Фото: Пресс-служба компании "Конкорд" / "ВКонтакте" Фото: Пресс-служба компании "Конкорд" / "ВКонтакте"

В Украине на смерть Нужина отреагировали в Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными. 14 ноября там заявили, что он отсутствует в списках добровольно сдавшихся в плен.

"Известно, что ранее Нужин отбывал наказание за тяжкое преступление в колонии МВД России. Чтобы выйти из тюрьмы, он согласился вступить в ряды наемников для участия в войне России против Украины, находился на территории страны в составе жесточайшей частной военной компании "Вагнер", а также до войны был сторонником политики государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что информация о его казни проверяется. Там также уточнили, что ни один российский военнопленный, добровольно сдавшийся в плен украинским войскам, не был обменян и не будет возвращен в Россию без его согласия, а также соответствующего запроса российской стороны.

Источник "BBC News Україна" в Координационном штабе объяснил, что так как Нужин не был в списках сдавшихся в плен по программе "Хочу жить", то гарантии о непередаче России на него не распространяются.

Собеседник также отметил, что видео с казнью вагнеровца является информационной операцией России.

"Это информационная операция РФ для того, чтобы дискредитировать наш проект "Хочу жить" и запугать россиян, чтобы они не сдавались в плен", – говорит он.

Кроме того, источник BBC в силовых структурах вообще отрицает, что Нужин был передан России в рамках процедуры обмена пленными.

"Если неофициально говорить, то его из плена извлекала семья", – сказал собеседник, отказавшись рассказать детали этого процесса.

Заявление вагнеровца о "похищении в Киеве" источник опровергает.

"К этим всем заявлениям надо относиться очень критично. Все, что он говорил, было абсолютно контролируемо, и это бы не попало никуда, если бы он говорил не то, что им нужно", – подытожил он.