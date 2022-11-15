СБУ открыла уголовное производство в связи с восхвалением "русского мира" в Киево-Печерской лавре

СБУ расследует инцидент с песнями о "пробуждении матушки Руси" в Киево-Печерской лавре Фото: depositphotos.com

"Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера", – говорится в сообщении.

Следствие ведется по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз", – проинформировали в СБУ.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории лавры.

"Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь", – пели они.

В СБУ заявили, что изучают детали инцидента, и пообещали "соответствующую реакцию". И.о. главы СБУ Василий Малюк подчеркнул, что "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, ждет "пробуждения матушки Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан".

Отца Захария, во время службы которого это произошло, отстранили от проведения литургий, сообщил 14 ноября настоятель лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.