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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ открыла уголовное производство в связи с восхвалением "русского мира" в Киево-Печерской лавре

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СБУ расследует инцидент с песнями о "пробуждении матушки Руси" в Киево-Печерской лавре
СБУ расследует инцидент с песнями о "пробуждении матушки Руси" в Киево-Печерской лавре
Фото: depositphotos.com

СБУ открыла уголовное производство в связи с прославлением "русского мира" в Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом спецслужба сообщила в Facebook.

"Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера", – говорится в сообщении.

Следствие ведется по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз", – проинформировали в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0Duo1fVQ4crsae9oLF9iRgqvb2gvW318fBUSnKFLUMs31jfiUTrbKpjh4vyur59dsl

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории лавры.

вон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь", – пели они.

В СБУ заявили, что изучают детали инцидента, и пообещали "соответствующую реакцию". И.о. главы СБУ Василий Малюк подчеркнул, что "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, ждет "пробуждения матушки Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан".

Отца Захария, во время службы которого это произошло, отстранили от проведения литургий, сообщил 14 ноября настоятель лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Теги: СБУ, религия, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, следствие, православие, война России против Украины, уголовное производство, русский мир
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