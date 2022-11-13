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Песни о России в Лавре. В СБУ заявили, что изучают детали инцидента и пообещали "соответствующую реакцию"

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Малюк: Те, кто в условиях полномасштабной войны России против Украины ждет "пробуждения матушки Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан
Малюк: Те, кто в условиях полномасштабной войны России против Украины ждет "пробуждения матушки Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины не оставит без реакции происходящее в Киево-Печерской лавре, где, как известно, молились о России.

Об этом говорится в комментарии украинской спецслужбы, опубликованном в Facebook 13 ноября. 

"В СБУ уже изучают все детали произошедшего инцидента в одном из храмов Киево-Печерской лавры, где пели песни, восхваляющие "русский мир". Эта ситуация не останется без соответствующей реакции", – говорится в сообщении.

И.о. главы СБУ Василий Малюк подчеркнул, что "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан".

"И мы не допустим таких проявлений", – добавил он.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid029NGVBXQRWqn1nNKMDDwR3q7dKPeRapayqgCxnKbDREx5S4tGGfoLZ79stRYShPq4l

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры.

вон плывет, плывет над Россиею,
Пробуждается матушка Русь", – пели они.

Ролик священнослужителю прислал один из выпускников академии. По словам Омельяна, видео было снято 12 ноября.

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Киево-Печерская лавра, церковь, война России против Украины, Служба безопасности Украины, Василий Малюк, русский мир
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