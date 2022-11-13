Песни о России в Лавре. В СБУ заявили, что изучают детали инцидента и пообещали "соответствующую реакцию"

Малюк: Те, кто в условиях полномасштабной войны России против Украины ждет "пробуждения матушки Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом говорится в комментарии украинской спецслужбы, опубликованном в Facebook 13 ноября.

"В СБУ уже изучают все детали произошедшего инцидента в одном из храмов Киево-Печерской лавры, где пели песни, восхваляющие "русский мир". Эта ситуация не останется без соответствующей реакции", – говорится в сообщении.

И.о. главы СБУ Василий Малюк подчеркнул, что "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан".

"И мы не допустим таких проявлений", – добавил он.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры.

"Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается матушка Русь", – пели они.

Ролик священнослужителю прислал один из выпускников академии. По словам Омельяна, видео было снято 12 ноября.