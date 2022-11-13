"После Бучи, Бородянки, Мариуполя". В Киево-Печерской лавре прихожане молились за Россию. Видео

"На территории Киево-Печерской лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о России. Какой ужас! Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все и молчат. Неужели не забилось сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях?" – написал священнослужитель.

Он подчеркнул, что нельзя поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" страны-оккупанта.

"Наши защитники родины отдают свою жизнь, защищая государство и народ, а в УПЦ, той, которая вроде бы не МП и которая предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью", – все еще молятся о России", – отметил Омельян.

На опубликованном священнослужителем видео, которое он получил от выпускника академии, слышно, как несколько десятков прихожан поют:

"Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается матушка Русь…"