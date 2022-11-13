"После Бучи, Бородянки, Мариуполя". В Киево-Печерской лавре прихожане молились за Россию. Видео

"На территории Киево-Печерской лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о России. Какой ужас! Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все и молчат. Неужели не забилось сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях?" – написал священнослужитель.
Он подчеркнул, что нельзя поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" страны-оккупанта.
"Наши защитники родины отдают свою жизнь, защищая государство и народ, а в УПЦ, той, которая вроде бы не МП и которая предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью", – все еще молятся о России", – отметил Омельян.
На опубликованном священнослужителем видео, которое он получил от выпускника академии, слышно, как несколько десятков прихожан поют:
"Звон плывет, плывет над Россиею,
Пробуждается матушка Русь…"
Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ.