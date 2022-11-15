"Мы молимся за всех православных людей". Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал скандал с песнями о России

Лебедь призвал Господа "одарить благоразумием" всех, кто распространил видео, на котором прихожане Киево-Печерской лавры молятся за Россию Фото: depositphotos.com

При этом он заявил, что Захарий исполнял "светскую песню", а в храмах УПЦ МП якобы "молятся за мир во всем мире".

"Мы молимся за всех православных людей. Сегодня будет строгий запрет отцу Захарию служить литургии, а также совершать эти молебны. Кому-то, видимо, неприятно, что он молится. И он сам, я ему верю, не поет этих песен. Мы не можем и не будем петь в храме светские песни. В храме должно быть не "величание" кого-то, а "величание" святых", – утверждает настоятель Лавры.

Также Лебедь назвал войну в Украине "страшным горем".

"Да – напали, да – разрушили. Сегодня в храмах мы должны молиться об одном – о мире в нашем государстве, о сохранении наших границ, чтобы не гибли наши люди", – сказал Лебедь.

Помимо этого, он призвал Господа "одарить благоразумием" всех, кто распространил видео, на котором прихожане Лавры молятся за Россию.

ВИДЕО

Видео: ЛАВРА. ПУТЬ СПАСЕНИЯ / YouTube

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры.

"Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается матушка Русь", – пели они.

Ролик священнослужителю прислал один из выпускников академии. По словам Омельяна, видео было снято 12 ноября.

В СБУ заявили, что изучают детали инцидента, и пообещали "соответствующую реакцию".