"Мы молимся за всех православных людей". Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал скандал с песнями о России

При этом он заявил, что Захарий исполнял "светскую песню", а в храмах УПЦ МП якобы "молятся за мир во всем мире".
"Мы молимся за всех православных людей. Сегодня будет строгий запрет отцу Захарию служить литургии, а также совершать эти молебны. Кому-то, видимо, неприятно, что он молится. И он сам, я ему верю, не поет этих песен. Мы не можем и не будем петь в храме светские песни. В храме должно быть не "величание" кого-то, а "величание" святых", – утверждает настоятель Лавры.
Также Лебедь назвал войну в Украине "страшным горем".
"Да – напали, да – разрушили. Сегодня в храмах мы должны молиться об одном – о мире в нашем государстве, о сохранении наших границ, чтобы не гибли наши люди", – сказал Лебедь.
Помимо этого, он призвал Господа "одарить благоразумием" всех, кто распространил видео, на котором прихожане Лавры молятся за Россию.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры.
"Звон плывет, плывет над Россиею,
Пробуждается матушка Русь", – пели они.
Ролик священнослужителю прислал один из выпускников академии. По словам Омельяна, видео было снято 12 ноября.
В СБУ заявили, что изучают детали инцидента, и пообещали "соответствующую реакцию".
Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ.