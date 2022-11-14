Ткаченко призвал к процессуальным действиям против руководителей УПЦ МП, если подтвердится подлинность видео из Лавры с песнями о России

По словам министра, в первую очередь важно установить подлинность видео. Поскольку именно от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

"В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", – подчеркнул Ткаченко.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры.

"Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается матушка Русь", – пели они.

Ролик священнослужителю прислал один из выпускников академии. По словам Омельяна, видео было снято 12 ноября.

В СБУ заявили, что изучают детали инцидента, и пообещали "соответствующую реакцию".