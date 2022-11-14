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Ткаченко призвал к процессуальным действиям против руководителей УПЦ МП, если подтвердится подлинность видео из Лавры с песнями о России

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Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата
Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата
Фото: depositphotos.com

Если подлинность видео из Киево-Печерской лавры, где прихожане пели песни о России, подтвердится, то против руководителей Украинской православной церкви Московского патриархата необходимо будет начать процессуальные действия. Об этом 14 ноября в Facebook заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По словам министра, в первую очередь важно установить подлинность видео. Поскольку именно от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

"В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", – подчеркнул Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0dT8z41TMFytouK9b53UxVo7vbJgBAD9C9SjkbXYSq1HaxNFuVsCoAaKGcnXEW5qzl

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры.

вон плывет, плывет над Россиею,
Пробуждается матушка Русь", – пели они.

Ролик священнослужителю прислал один из выпускников академии. По словам Омельяна, видео было снято 12 ноября.

В СБУ заявили, что изучают детали инцидента, и пообещали "соответствующую реакцию".

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в конце июня просил премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Теги: Россия, СБУ, Украина, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, Александр Ткаченко, песня, Министерство культуры и информационной политики
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