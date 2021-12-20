"Я детей своих тоже крестил в Лавре". Кличко ответил на вопрос, считает ли он Усика "ватником". Видео

Кличко убежден – Усик не является "ватником".

"Я знаю, что он проукраинец. Знаю, что он всегда поднимает украинский флаг, всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован, и любому человеку, имеющему украинский паспорт... В Крыму их выживают, выдавливают. Он всегда подчеркивает: "Я крымчанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец". Может, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он делает какие-то…" – сказал Кличко.

Он также опроверг влияние Русской православной церкви (РПЦ) на Усика.

"Я детей своих тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать как "ватника". Так получилось, но ценности остаются четкими. Украина – независимое государство. Мы строим страну, независимо от России. Если человек говорит по-русски – это не обязательно означает, что он должен быть кем-то там. Это принцип – прилепить какое-то клеймо к человеку", – отметил мэр Киева.

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Видео: 5 канал / YouTube