"Я детей своих тоже крестил в Лавре". Кличко ответил на вопрос, считает ли он Усика "ватником". Видео

Кличко убежден – Усик не является "ватником".
"Я знаю, что он проукраинец. Знаю, что он всегда поднимает украинский флаг, всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован, и любому человеку, имеющему украинский паспорт... В Крыму их выживают, выдавливают. Он всегда подчеркивает: "Я крымчанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец". Может, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он делает какие-то…" – сказал Кличко.
Он также опроверг влияние Русской православной церкви (РПЦ) на Усика.
"Я детей своих тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать как "ватника". Так получилось, но ценности остаются четкими. Украина – независимое государство. Мы строим страну, независимо от России. Если человек говорит по-русски – это не обязательно означает, что он должен быть кем-то там. Это принцип – прилепить какое-то клеймо к человеку", – отметил мэр Киева.
Усику 34 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию. В рейтинге WBO Усик занимает первую позицию.
В феврале 2021 года боксер рассказывал, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.
В то же время спортсмен называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских Лавр, и говорил, что аннексированный Россией Крым – "божий".