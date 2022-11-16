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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис президента Украины: убитый наемник ЧВК "Вагнер" добровольно согласился на участие в обмене пленными

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Евгений Нужин был убит вагнеровцами на камеру
Евгений Нужин был убит вагнеровцами на камеру
Скриншот: GREY ZONE / Telegram

Бывший заключенный и наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, которого казнили на камеру, добровольно согласился вернуться в Россию в рамках обмена пленными. Об этом заявил "Дождю" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными, то есть в соответствии со всеми юридическими правилами подписал добровольное согласие на обмен.

"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", – сказал Подоляк.

Он опроверг слухи о том, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу "пакет на пакет" – Украина получила 47 своих военнослужащих, Россия – "какое-то число" своих.

Подоляк также считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог устроить показательную казнь Нужина в пропагандистских целях.

Контекст:

В середине сентября Евгений Нужин, который оказался в плену у Украины, дал интервью украинским журналистам, в котором рассказал, что его и еще более 90 заключенных завербовал российский бизнесмен Евгений Пригожин, обещая помилование и высокую зарплату. Также он говорил, что хочет воевать за Украину. 

Российские Telegram-каналы в ночь на 13 ноября начали публиковать видео с казнью Нужина.

Теги: убийство, война России против Украины, Вагнер, обмен пленными, Михаил Подоляк, ЧВК
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