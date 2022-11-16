Офис президента Украины: убитый наемник ЧВК "Вагнер" добровольно согласился на участие в обмене пленными

Он отметил, что Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными, то есть в соответствии со всеми юридическими правилами подписал добровольное согласие на обмен.

"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", – сказал Подоляк.

Он опроверг слухи о том, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу "пакет на пакет" – Украина получила 47 своих военнослужащих, Россия – "какое-то число" своих.

Подоляк также считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог устроить показательную казнь Нужина в пропагандистских целях.