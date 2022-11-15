"Не бойтесь правды." Подоляк заявил, что считает неизбежным развал России

По его словам, россиянам нужно не избегать реальности: с существующими элитами она обречена на поражение, наказание и смену политического строя.

"Не нужно бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. РФ должна проиграть, быть наказана за попрание международного права и пройти политтрансформацию", – говорится в сообщении.

Чем раньше все в РФ это поймут, тем меньше будет жертв, отметил Подоляк.