"Не бойтесь правды." Подоляк заявил, что считает неизбежным развал России

По его словам, россиянам нужно не избегать реальности: с существующими элитами она обречена на поражение, наказание и смену политического строя.
"Не нужно бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. РФ должна проиграть, быть наказана за попрание международного права и пройти политтрансформацию", – говорится в сообщении.
Чем раньше все в РФ это поймут, тем меньше будет жертв, отметил Подоляк.
Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 15, 2022
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В интервью "Украинской правде" в конце мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
8 ноября Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.
После вторжения в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты.