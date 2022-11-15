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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не бойтесь правды." Подоляк заявил, что считает неизбежным развал России

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РФ должна быть наказана за попрание международного права, считает Подоляк
РФ должна быть наказана за попрание международного права, считает Подоляк
Фото: Офіс Президента / Telegram

Россия не только проиграет войну, но и не сохранится после нее в нынешнем виде. Об этом 15 ноября в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, россиянам нужно не избегать реальности: с существующими элитами она обречена на поражение, наказание и смену политического строя. 

"Не нужно бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. РФ должна проиграть, быть наказана за попрание международного права и пройти политтрансформацию", – говорится в сообщении.

Чем раньше все в РФ это поймут, тем меньше будет жертв, отметил Подоляк.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В интервью "Украинской правде" в конце мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

8 ноября Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.

После вторжения в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты.

Теги: Россия, война России против Украины, будущее, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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