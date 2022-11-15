Российскими ЧВК командуют бывшие бойцы спецназа – украинская разведка

"Они профессиональны в смысле планирования операций. Но те мобилизованные зэки, которые находятся под их командованием, ввиду отсутствия должной подготовки и мотивации, не могут эффективно совершать ни наступательные, ни оборонительные действия", – отметил он.

Контекст:

Против Украины в 2022 году воюет около 5 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в конце октября, что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже больше 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.