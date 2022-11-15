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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскими ЧВК командуют бывшие бойцы спецназа – украинская разведка

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Против Украины воюют наемники нескольких ЧВК, сообщали в ВСУ
Против Украины воюют наемники нескольких ЧВК, сообщали в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Командование российских частных военных кампаний – это бывшие бойцы российских частей специального назначения, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ГУР.

"Они профессиональны в смысле планирования операций. Но те мобилизованные зэки, которые находятся под их командованием, ввиду отсутствия должной подготовки и мотивации, не могут эффективно совершать ни наступательные, ни оборонительные действия", – отметил он. 

Контекст:

Против Украины в 2022 году воюет около 5 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в конце октября, что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже больше 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: заключенные, спецназ, наемники, Частная военная компания, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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