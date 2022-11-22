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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные на Донбассе за сутки отразили атаки оккупантов возле 13 населенных пунктов

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Украинские военные противостоят атакам российских оккупантов
Украинские военные противостоят атакам российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают наносить удары по объектам промышленности, пытаются удержать временно захваченные территории, а на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 ноября.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 21 ноября в Украине погибло около 84 600 оккупантов.

Теги: Первомайское, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Марьинка, Соледар, Красногоровка, Опытное, Каменка, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, война на Донбассе, потери армии России, Белогоровка
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