В районе сел Михайловка в Запорожской и в Херсонской областях поражены около 90 оккупантов – Генштаб ВСУ

"Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что также "в результате огневого поражения силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября потери захватчиков составили около 60 человек погибшими".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 19 ноября в Украине уже погибло около 83 880 оккупантов.