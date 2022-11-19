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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе сел Михайловка в Запорожской и в Херсонской областях поражены около 90 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили склад боеприпасов оккупантов, отметили в Генштабе
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили склад боеприпасов оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Получены подтверждения поражений российских оккупантов 17 ноября в районе двух населенных пунктов. Об этом проинформировал 19 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что также "в результате огневого поражения силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября потери захватчиков составили около 60 человек погибшими".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника", – рассказали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02UfZm2YoP6CveLQ3uBNiAk9gViXwphx7Yo8PdcMmh9nSBX8hGCsUjhLSX6KrrHm57l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 19 ноября в Украине уже погибло около 83 880 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, раненые, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, Михайловка, война России против Украины, погибшие, потери армии России, российские оккупанты
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