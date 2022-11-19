В районе сел Михайловка в Запорожской и в Херсонской областях поражены около 90 оккупантов – Генштаб ВСУ

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили склад боеприпасов оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что также "в результате огневого поражения силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября потери захватчиков составили около 60 человек погибшими".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника", – рассказали в Генштабе ВСУ.

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