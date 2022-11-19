ВСУ отбили атаки оккупантов в районе шести населенных пунктов в Донецкой области – Генштаб

В Генштабе отметили, что оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области", – говорится в сообщении.

Также украинская авиация за сутки 18 ноября нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и средство противовоздушной обороны оккупантов.



