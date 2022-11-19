ВСУ отбили атаки оккупантов в районе шести населенных пунктов в Донецкой области – Генштаб

В Генштабе отметили, что оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области", – говорится в сообщении.
Также украинская авиация за сутки 18 ноября нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и средство противовоздушной обороны оккупантов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 ноября в Украине уже погибло около 83 460 оккупантов.